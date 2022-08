In der Reihe "Auf ein Wort" war Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag zu Gast in Hillerse - Wohnort des SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs und des langjährigen Landtagsabgeordneten Detlef Tanke, der in seinen Garten eingeladen hatte.