Wahrenholz. Auf dem Fest in Betzhorn ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer wurden im Gesicht verletzt.

Auf dem Heideblütenfest in Betzhorn gingen drei Männer aufeinander los. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Polizei: Körperverletzung auf Heideblütenfest in Betzhorn

In den frühen Sonntagmorgenstunden hat die Polizei auf dem Heideblütenfest in Betzhorn eingreifen müssen. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Ein 19-Jähriger aus Wahrenholz soll demnach die anderen beiden – einen 21-Jährigen und einen 28-Jährigen aus Wittingen – im Gesicht verletzt haben.

Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte die verletzten Personen vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim Fahrraddiebstahl in Wittingen erwischt: Strafanzeige für 18-Jährigen und 16-Jährige

In Wittingen sind ein 18-Jähriger aus Wolfsburg und eine 16-Jährige aus Sassenburg bei einem Fahrraddiebstahl erwischt worden. Am Freitagabend stellte eine 25-jährige Frau ihr Rad in der Junkerstraße unverschlossen vor ein dortiges Restaurant ab.

Zwei Männer beobachteten wenig später, wie die beiden Beschuldigten das Fahrrad zu stehlen versuchten. Zusammen mit der 25-Jährigen stellten sie die beiden Jugendlichen und hielten sie fest, bis die Polizei aus Wittingen eintraf. Vor Ort nahmen die Beamten eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf – und übergaben die 16-Jährige einem Erziehungsberechtigten.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de