Die Polizei Gifhorn hat am Dienstag, den 30. August, ein Fischerboot auf einem Grünstreifen in der Straße Am Schliekenberg in Gifhorn/Kästorf gefunden. Da sich bislang niemand bei der Polizei meldete, suchen die Beamten nun aktiv nach dem Besitzer des Bootes. Sie bitten um Hinweise zum Eigentümer unter (05371) 9800.

red

