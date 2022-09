Standort umstritten Die Skateranlage bleibt weiter ein Dauerthema in Groß Schwülper

Der favorisierte Standort für eine Skateranlage in Schwülper wäre das Schulzentrum. Dort jedoch hat die Gemeinde kein passendes Grundstück. Der Standort Okerhalle wurde verworfen, schließlich einigten sich die Kommunalpolitiker auf einen Standort an der Tennishalle.

Schwülper. Wird die neue Skateranlage in Groß Schwülper auf dem Parkplatz an der Tennishalle gebaut? So schlagen es mehrheitlich die Kommunalpolitiker vor.