Rethen: Täter brechen Zigarettenautomat auf und flüchten

Rethen. Zeugen haben in der Nacht beobachtet, wie drei Unbekannte den Automaten an der Hauptstraße beschädigten. Sie flüchteten erfolgreich vor der Polizei.

Die Polizei aus Meine bittet um Hinweise zu einem Automatenaufbruch in Rethen. In Neudorf-Platendorf wurde zudem ein Auto gestohlen. (Symbolbild)

In der Nacht zu Sonntag haben drei Täter einen Zigarettenautomaten in der Ortsmitte Rethens aufgehebelt. Sie wurden dabei von Zeugen beobachtet. Demnach geschah die Tat gegen 2.20 Uhr an der Hauptstraße. Eine Zeugin informierte sofort die Polizei und beobachtete die Täter weiter.

Laut Polizei sollen diese Zigaretten und Bargeld gestohlen haben. Die Täter flüchteten anschließend in einem hellen Passat in unbekannte Richtung. „Eine sofortige Fahndung verlief vergeblich.“ Laut Zeugenangaben sollen sich die Täter bereits in vorherigen Nächten in jenem Bereich aufgehalten haben.

Angaben zu den Verdächtigen und zur Tat bearbeitet die Polizei in Meine – erreichbar unter der Telefonnummer (05304) 91230.

Unbekannte stehlen hochwertiges Auto in Neudorf-Platendorf

In Neudorf-Platendorf wiederum haben Unbekannte bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Auto gestohlen. Es handelt sich laut Gifhorns Polizei um einen Toyota Lexus in der Farbe Grau. Das Auto stand vor dem Haus des Besitzers im Reiherwinkel. Das Hybridauto hat einen Wert von zirka 75.000 Euro. Hinweise: (05371) 9800.

red

