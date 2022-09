Gifhorn: Betrunkene Autofahrerin ohne Führerschein unterwegs

Gifhorn. In Gifhorn erwischten die Beamten eine betrunkene Frau, die ohne Führerschein Auto fuhr. Zudem war die Zulassung des Wagens der Frau gefälscht.

Polizisten haben am frühen Samstagmorgen eine Frau in einem nicht zugelassenen Auto ohne Führerschein erwischt. (Symbolfoto)

Eine Autofahrerin ist am frühen Samstagmorgen ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Nach einer Meldung der Polizei bemerkte eine Zeugin die Frau gegen 3 Uhr, als diese eine Tankstelle in Gifhorn verließ. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten den Opel Signum der Betrunkenen in der Gifhorner Feldstraße und kontrollierten die 34-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einer Promille.

Als die Beamten nach dem Führerschein der Autofahrerin fragten, gab diese an, keinen zu besitzen. Zudem bemerkte die Polizei, dass die Zulassungsplaketten des Fahrzeugs Fälschungen waren. Die 34-Jährige konnte auch keine gültige Zulassung und Versicherung des Autos nachweisen. Die Beamten stellten den Opel der Frau sicher und leiteten mehrere Verfahren ein.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de