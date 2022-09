Zusammenstoß in Gifhorn – Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Im Wilscher Weg in Gifhorn hat es am vergangenen Donnerstag einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 23-Jähriger am Vormittag gegen 9.45 Uhr in Richtung Gifhorn. Aus der Einmündung der Potsdamer Straße kam ein blauer VW Golf Plus oder Sportsvan. Der VW Golf stieß mit dem BMW des 23-Jährigen zusammen. Der Fahrer des blauen Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zum Unfallzeitpunkt stand ein Lkw nahe des Einmündungsbereichs, der die Sicht des Fahrers des Volkswagens möglicherweise beeinträchtigte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter (05371) 9800.

