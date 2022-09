Lange Nacht der Kirchen in Jembke und Weyhausen gut besucht

Organist Christian Biskup musizierte und sang gemeinsam mit den Gästen in der St.-Georg-Kirche in Jembke bei der Langen Nacht der Kirchen.

Alle Gemeinden des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen waren eingeladen, sich an der Langen Nacht der Kirchen am Samstag zu beteiligen. 33 Kirchengemeinden machten mit, darunter auch die St.-Georg-Gemeinde in Jembke und die Auferstehungsgemeinde in Weyhausen.

In der Wahl der angebotenen Programmpunkte waren die Gemeinden frei. Bei manchen Gemeinden wie in Weyhausen begann die Nacht bereits am Nachmittag mit einem Programm für die Jüngeren. Bei allen Stationen gab es auch Kulinarisches. In Jembke wurde am späten Abend ein Film in der Kirche präsentiert. Der erzählte von drei Mönchen auf dem Weg nach Italien, die sich Herausforderungen und Versuchungen der Welt stellen müssen. Dazu gab es Getränke und Popcorn.

Singen in Jembke und Bibel-Abenteuer in Tiddische

Davor wurde in der Kirche kräftig gesungen. Nach einer Andacht am frühen Abend hieß es „Singen mit Herz und Mund“. Es wurde eingeladen, alte und neue, bekannte und weniger bekannte Kirchenlieder mitzusingen. Das Mitsingangebot nahmen etliche Interessierte wahr, als Christian Biskup am Piano zunächst die Lieder vorstellte, um sie dann mit den Gästen zu wiederholen. Anschließend spielte Biskup am E-Piano und an der Orgel, bevor es ein Angebot zur Meditation gab. Vor dem Kino in der Kirche wurde wieder gesungen. In Tiddische bot die Landeskirchliche Gemeinschaft Bibel-Abenteuer für 6- bis 13-Jährige vor dem Gottesdienst „mit moderner Lobpreismusik, tiefgründiger, alltagsrelevanter Botschaft, echter Gemeinschaft und schmackhaftem Kaffee“. Danach lud die Gemeinde zum Spanferkel-Essen ein, bevor der Männerabend am Lagerfeuer stattfand.

Nicht nur die evangelischen Kirchen, sondern auch andere christliche Konfessionen und die Klosterkirche in Isenhagen beteiligten sich an der Langen Nacht. Das Format ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Rundherum zufrieden war auch Frauke Josuweit, Beauftragte für Öffentlichkeit des Kirchenkreises. „Es war das erste Mal, dass wir die Lange Nacht ökumenisch und in dieser regionalen Ausdehnung veranstaltet haben. Leider habe ich nicht alles sehen können, aber ich bin vom Nordkreis quer nach Wolfsburg gefahren“, sagte sie.

Eine tolle Stimmung und einen guten Besuch stellte sie überall fest. „Es hat Spaß gemacht“, sagte sie. Im Oktober werde man intern Bilanz ziehen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das regelmäßig auch in diesem Ausmaß anbieten, aber wohl nicht jährlich“, sagte Josuweit. Dazu sei der Aufwand vor allem auch für die Ehrenamtlichen zu groß.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de