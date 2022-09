Gifhorner Horst Loos erhält das Bundesverdienstkreuz

Für mehr als 20 Jahre intensives Engagement in der Kommunalpolitik und im Schützenwesen wurde der Gifhorner Horst Loos kürzlich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde ihm durch Gifhorns Landrat Tobias Heilmann jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Dannenbüttel überreicht.

Von 2001 bis 2021 war Horst Loos (SPD) Ratsherr der Gemeinde Sassenburg und von 2006 bis 2021 deren Ratsvorsitzender. Außerdem war er von 2006 bis 2021 stellvertretender Gemeindebürgermeister. Im Rahmen seiner Ratsmitgliedschaft ist er in diversen Ausschüssen tätig gewesen. In seiner kommunalpolitischen Tätigkeit hat Horst Loos maßgeblich an der Entwicklung der Einheitsgemeinde Sassenburg und insbesondere seines Heimatortes Dannenbüttel mitgewirkt, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.

Sein Engagement setzt er durch seine Mitarbeit in Vereinen und Verbänden auch nach dem Ende seiner Mandatstätigkeit fort. Ein besonderes Projekt, das Loos begleitet hat, war beispielsweise von 2016 bis 2017 die Renovierung und Umgestaltung des Ehrenmales in Dannenbüttel mit dem zusätzlichen Aufbau einer Begrenzungsmauer in Eigenleistung.

red

