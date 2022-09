Brand macht Flüchtlingswohnheim in Meinersen unbewohnbar

Meinersen. In einem Zimmer der Unterkunft in Meinersen hat es am Freitagabend gebrannt. 30 Menschen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Wegen eines Brandes im Meinerser Flüchtlingswohnheim wurden die Bewohner am Freitagabend evakuiert und in anderen Unterkünften untergebracht.

30 Verletzte hat es am frühen Freitagabend durch einen Zimmerbrand im Flüchtlingswohnheim in Meinersen gegeben. Etwa 90 Feuerwehrleute mehrerer Wehren aus der Samtgemeinde rückten aus, um den Brand zu löschen.

Das Wohngebäude ist nach dem Brand und der Rauchgasentwicklung unbewohnbar und steht nun leer. Auch Mitarbeiter der Landkreis-Verwaltung waren vor Ort. 46 der 51 Bewohner wurden noch am Abend in anderen Liegenschaften untergebracht – so etwa im Clausmoorhof und im Flüchtlingscamp in Ehra-Lessien. Die übrigen fünf Bewohner mussten wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere 25 waren leicht verletzt worden.

Brand in Meinersen: Polizei vermutet Defekt als Ursache

Der Sicherheitsdienst vor Ort hatte die insgesamt 51 Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Zu den Einsatzkräften der Feuerwehr rückte auch die SEG des DRK mit 30 Ehrenamtlichen aus.

Als Brandursache vermutet die Polizei derzeit einen technischen Defekt. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Das Feuer konnte laut Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Problematisch war die starke Rauchgasentwicklung. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

