Westerholz: Polizei muss betrunkenen Autofahrer wecken

Westerholz. Mitten in der Nacht stand ein Auto auf der Hauptstraße in Westerholz. Der Gifhorner Polizei gelang es mit Mühe, den 65-Jährigen zu wecken.

Der Gifhorner Polizei wurde in der Nacht zu Samstag ein mitten auf der Straße stehendes Auto gemeldet, in dem ein regungsloser Mann saß. (Symbolbild)

Mitten auf der Hauptstraße in Westerholz hat die Polizei in der Nacht zu Samstag einen schlafenden Autofahrer wecken müssen. Gegen 2 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, das sich in einem Auto ein bewusstloser Mann befinde.

Vor Ort fanden die Polizisten einen mitten auf der Straße stehenden Wagen vor, bei dem die Lichter brannten und der Motor lief – und in dem der 65-Jährige regungslos auf dem Fahrersitz saß. „Im Innenraum roch es stark nach Alkohol“, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. „Es hat die Einsatzbeamten einiges an Mühe gekostet, den 65-jährigen Mühlheimer zu wecken.“

Angaben zum Sachverhalt machte er „nach einer kurzen Orientierungsphase“ keine. Auch einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte er, weshalb die Polizei den Mann für eine Blutprobe direkt in das Gifhorner Klinikum fuhr. „Was bleibt, ist eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.“

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de