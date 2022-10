Schwerer Unfall auf der B4 im Kreis Gifhorn – Zwei Verletzte

Auf der Bundesstraße 4 zwischen Meine und Braunschweig ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten als Folge gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 72-Jährige mit seinem Wagen auf der Strecke in Richtung Braunschweig. Mit im Fahrzeug saß eine 54-Jährige, teilt die Polizei Gifhorn mit. Bei Meinholz kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke.

Anschließend lenkte er gegen und fuhr über die Gegenfahrbahn in den dortigen Seitenraum. Nach einem Zusammenstoß mit einem Verkehrsschild prallte das Auto gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Beide Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Polizei Meine übernahm an der Unfallstelle die Ermittlungen zum Unfallhergang.

red

