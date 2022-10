Gifhorn. Zwei Personen wollten Wahlplakate von Die PARTEI am Samstag abhängen. Als ein Partei-Mitglied sie abhalten wollte, kam es zu einem Handgemenge.

Polizei Gifhorn Streit um Plakat von Die PARTEI in der Gifhorner Fußgängerzone

In der Gifhorner Fußgängerzone ist ein Streit um den Inhalt eines Wahlplakats entstanden, der zu einem Handgemenge eskaliert ist. Wie die Polizei berichtet, präsentierten sich am Samstag verschiedene politische Parteien in der Gifhorner Fußgängerzone. Die Partei Die PARTEI war ebenfalls mit einem Stand und Wahlplakaten vertreten.

Gegen 10.15 Uhr gingen eine 41-Jährige und ihr 36-jähriger Begleiter an dem Stand vorbei. Dabei äußerten sie zunächst verbal ihren Unmut über den Inhalt eines Plakates der genannten Partei. Beide versuchten anschließend, je ein Plakat zu entfernen. Ein anwesendes Mitglied von Die PARTEI und SPD-Mitglied hielten das Paar davon ab. Es kam anschließend zu einem kurzen Handgemenge.

Die informierten Beamten der Polizei Gifhorn leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen ein. Keine der beteiligten Personen benötigte eine medizinische Behandlung vor Ort. Durch das Handgemenge beschädigten die Streitenden eines der Wahlplakate leicht. Es blieb allerdings hängen.

red

