Mehrere Autos in Gifhorn brennen – 50.000 Euro Schaden

Gifhorn. Unbekannte haben am Dienstagabend an drei verschiedenen Orten im Landkreis Gifhorn Autos in Brand gesteckt. Es entstand ein großer Schaden.

An drei verschiedenen Orten in Gifhorn und Isenbüttel kam es zu Bränden an Autos. Der Gesamtschaden liegt bei 50.000 Euro (Symbolfoto).

An verschiedenen Orten in Gifhorn und Isenbüttel haben Unbekannte am späten Dienstagabend Autos und ein Wohnmobil in Brand gesetzt. Der erste Fall ereignete sich gegen 21.45 Uhr in Gifhorn in der Gutsstraße, als eine 59-jährige Frau Flammen an ihrem Auto entdeckte. Sie hatte ihr Auto zwei Stunden vorher dort geparkt. Das Ergebnis des Brandes ist ein Totalschaden am Auto.

Der nächste Brand ereignete sich gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz südöstlich der Stadthalle in Gifhorn. Ein Wohnmobil wurde in Brand gesteckt. Ein Zeuge bemerkte das Feuer jedoch rechtzeitig und konnte die Flammen rechtzeitig löschen. Es kam nur zu einem leichten Schaden.

Der Schaden liegt bei über 50.000 Euro – Die Polizei sucht Hinweise

An der Celler Straße in Gifhorn setzten Unbekannte wenige Minuten später das nächste Auto in Brand. Durch die Hitze der Flammen wurde ein davorstehendes Auto ebenfalls beschädigt. Insgesamt liegt der Schaden bei über 50.000 Euro.

Die Polizei Gifhorn ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen, die vor oder zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise können Zeugen unter (05371) 9800 geben.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de