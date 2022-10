Dannenbüttel. Die Feuerwehren Dannenbüttel, Westerbeck und Triangel waren am Freitagmorgen im Einsatz um einen Waldbrand zu löschen

35 Feuerwehrkräfte aus Dannenbüttel, Westerbeck und Triangel rückten am Freitag gegen 5.20 Uhr aus. In Dannenbüttel in der Verlängerung der Bergstraße brannte ein Eichenpolter, ein Stapel von gesägtem Holz. Wie Einsatzleiter Alexander Schulze erläuterte, haben die Einsatzkräfte das Feuer rasch unter Kontrolle gehabt.

Der Einsatz dauert mit Nachlöscharbeiten rund zweieinhalb Stunden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

