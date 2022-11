Orientierungslose Seniorin verlässt Gifhorner Pflegehaus

Ein Pflegehaus aus Gifhorn meldete am Mittwochmorgen, dass sich eine Bewohnerin nicht mehr in der Einrichtung aufhalte. Man habe im Haus und dem Nahbereich bereits gesucht, die 79-Jährige allerdings nicht antreffen können, so die Polizei. Die Frau sei vorerkrankt und orientierungslos, sodass eine Gefahr für sie bestand.

Während sich die Beamten auf die Suche nach der Frau begaben, meldete sich die Mitarbeiterin einer Blumenhandlung aus der Innenstadt bei der Polizei. Sie war auf eine verwirrt wirkende Person aufmerksam geworden. Nach einer kurzen Befragung vor Ort stellte sich heraus, dass es die vermisste und gesuchte Frau aus der Pflegeeinrichtung war. Sie wurde wohlbehalten aber erschöpft zur Pflegeeinrichtung gefahren, als kleines Geschenk und Aufmunterung erhielt sie zuvor aus der Blumenhandlung eine weiße Orchidee, bericht die Polizei.

Gegenstände nach versuchtem Einbruch in Sprakensehl sichergestellt

Eine Garage auf einem Grundstück an der Straße „Im Sothfeld“ in Sprakensehl war Ziel eines Einbruchs. Die Täter versuchten eine Tür zur Garage aufzuhebeln, was jedoch misslang, so die Polizei. Das zugehörige Haus ist unbewohnt, daher könne ein genauer Tatzeitraum nicht eingegrenzt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten drei Gegenstände sicher, die entweder dem bislang unbekannten Täter oder Geschädigten aus anderen Taten gehören könnten, heißt es weiter.

Es handele sich dabei um ein Buch mit dem Titel „Dr. Martin Luther´s Haus-Postille“, ein Stemmeisen in abgenutzter, roter Lackierung mit einer Länge von ca. 100 cm und eine Astschere der Marke Fiskars mit Teleskopgriff. Die Polizei Hankensbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu der Tat und den Gegenständen werden unter der Telefonnummer (05832) 979340 entgegengenommen.

