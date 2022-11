Gifhorn. Wegen Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahndecke ist die Ortsdurchfahrt Sprakensehl ab Montag für etwa zwei Wochen dicht. Das sind die Umleitungen.

Kreis Gifhorn: Bundesstraße 4 in Sprakensehl ab Montag gesperrt

Wegen Bauarbeiten kommt es ab Montag, 14. November, zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 4 in der Ortsdurchfahrt Sprakensehl. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Grund sind Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahndecke.

Wie die Behörde weiter mitteilte, sollen die Arbeiten etwa zwei Wochen andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit in Richtung Norden über die Landesstraße 282 (Steinhorst, Eldingen), die Landesstraße 283 (Eschede) und die Bundesstraße 191 (Breitenhees) umgeleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 280.000 Euro, die der Bund übernimmt. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich.

