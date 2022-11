Betrug im Kreis Gifhorn: Sanierung deutlich teurer als erwartet

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in Müden (Aller) einen 66-Jährigen betrogen. Gegen 15.30 Uhr bot er dem 66-Jährigen die Sanierung seiner Hofeinfahrt für lediglich 45 Euro an, teilt die Polizei mit. Der Müdener erklärte sich laut Mitteilung mit den Arbeiten einverstanden. Etwa eine Stunde später erschienen sechs Personen mitsamt einem 40-Tonner, einer Walze, einem Minibagger, einem Abzieher sowie einem Transporter und starteten die Sanierungsarbeiten.

Nach vollendeter Arbeit forderten sie nach Angaben der Polizei jedoch nicht die angebotenen 45 Euro sondern 12.000 Euro von dem Müdener. Schlussendlich wurde der 66-Jähriger zu einer Zahlung von 6.000 Euro gedrängt. Die Polizei Meinersen sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Arbeitern, den Arbeitsgeräten oder anderen genutzten Fahrzeugen und Kennzeichen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter (05372) 97850 entgegen.

Alkoholfahrt durch Hankensbüttel

Eine zivile Streifenbesatzung hat am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Hankensbüttel einen 70-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war den Beamten die Fahrweise des Mannes aufgefallen, teilt die Polizei mit. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten der Polizei Wittingen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe im Krankenhaus an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Fahrerflucht nach missglücktem Parkmanöver in Hankensbüttel

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hindenburgstraße 1 in Hankensbüttel ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 11.50 und 12.20 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen brauen Mercedes gestoßen. Dabei ist am Mercedes ist ein Schaden von zirka 1500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittingen unter (05831) 252880 zu melden.

