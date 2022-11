Dedelstorf. In Dedelstorf ereignete sich ein ungewöhnlicher Unfall: Ein 58-Jähriger baute nicht nur betrunken einen Unfall, sondern schlief im Anschluss ein.

Polizei Gifhorn Mit 2,5 Promille: Gifhorner baut Unfall und schläft am Steuer ein

Beruhigende Wirkung hatte ein Unfall offensichtlich auf einen 58-Jährigen im Landkreis Gifhorn: Mit seinem Auto ist der Mann im Dedelstorfer Ortsteil Oerrel gegen eine hölzerne Bank gefahren – und dann eingeschlafen. Die Beamten fanden ihn am späten Mittwochabend schlafend in seinem Auto, dessen Motor noch lief, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Sie weckten den 58-Jährigen und bemerkten Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,51 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Am Auto und der Bank entstand nur ein leichter Schaden. dpa/red

