„Vorhang auf!“ für 50 Jahre Seniorenverein Abbesbüttel

Der Seniorenverein Abbesbüttel feiert im nächsten Jahr 50-jähriges Bestehen. Deshalb heißt es am Sonntag, 26. März, ab 11 Uhr im Saal des Gasthofes Speisekammer „Vorhang auf !“

Eröffnungsgala für Abbesbütteler und Papenteicher Senioren

„Unser Vorhang ist in diesen fünf Jahrzehnten weder zerknittert, noch verschlissen. Ganz im Gegenteil, er hat in dieser langen Zeit einen besonderen Glanz bekommen und verfügt über einen sehr eleganten Faltenwurf. Er könnte bestimmt über viele Geschichten, Ereignisse, Anekdoten und Anekdötchen berichten“, berichtet Rosemarie Schuck.

Darum habe sich das Spätlese-Team um Heidi Langanke und Dieter Fäßler für das Jahr 2023 etwas Schönes überlegt. Das ganze Jahr über werde es mehrere größere Veranstaltungen und Begegnungen geben. „Wir hoffen, dass sich nicht nur Abbesbütteler Senioren angesprochen fühlen, sondern der ganze Papenteich ist uns willkommen“, so Schuck

Wenn sich der Vorhang zur Eröffnungsgala hebt, erklingen in der Speisekammer Lieder des aktuellen Musicals Moulin Rouge, das am Broadway in New York, Melbourne und London lange Zeit große Erfolge feierte und am 6. November im Musical Dome Köln Deutschlandpremiere hatte. Die Spätlese sei ja eher bescheiden und hat ein kleines Ensemble aus Hamburg verpflichtet, das die Gäste mit wunderschönen Melodien und Liedern auf eine Zeitreise durch viele weitere bekannte Musicals, wie etwa Das Phantom der Oper, My Fair Lady, Ich war noch niemals in New York, Kiss me Kate, West Side Story und andere mitnehmen wird. „Diese führt uns nicht nur in die Vergangenheit, sondern gibt uns auch mit gegenwärtig aktuellen Songs etwas auf die Ohren“, so die Organisatoren. Bestimmt sind auch einige unsterbliche Operettenmelodien dabei.

Das Ensemble besteht aus den folgenden Mitwirkenden: Mari Adachi, Hochschule für Musik, Hamburg, Pianistin und Korrepetitorin, Jasmin Gajewski, Sopran, Opernsängerin, Hamburg, Thorsten Schuck, Bariton, Opernsänger, Hamburg.

Karten sind im Vorverkauf bereits erhältlich

Die Veranstaltung wird in zwei Teilen verlaufen. In der Pause wird Julia Zimmermann von der Speisekammer einen kleinen Imbiss und Getränke anbieten. Karten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro (ohne Verzehr) gibt es bei Heidi Langanke und Dieter Fäßler unter der Telefonnummer (05304) 930 990 sowie auch bei Rosemarie Schuck, Telefon (05304) 14 80. Der Preis an der Tageskasse beträgt 20 Euro.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de