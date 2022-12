Zeugenaufruf: Fahrerflucht nach Unfällen in Gifhorn

Gifhorn. In der letzten Zeit kam es zu mehreren Unfällen in Gifhorn, dem denen die Fahrer vom Unfallort flüchten. Ein Fahrer stellte sich später der Polizei.

Auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn ist es am Mittwoch, 7. Dezember, zu einem Unfall gekommen. Der Unfallverursacher stieß nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug. Den an seinem eigenen Auto entstandenen Schaden stellte er jedoch erst später fest. Danach zeigte der Mann den Unfall anschließend bei der Polizei an. Die sucht nun den Besitzer oder die Besitzerin des andren Autos, das bei dem Unfall mutmaßlich ebenfalls zu Schaden kam. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

E-Scooter-Fahrerin nach Unfall verletzt – Fahrer auf der Flucht

Ein E-Scooter und ein Auto sind am Samstag miteinander kollidiert. Eine 23-Jährige fuhr gegen 10.10 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem linken Radweg der Braunschweiger Straße in Richtung Gifhorner Innenstadt. Im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße stieß sie mit einem Pkw zusammen, der von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Braunschweiger Straße fahren wollte, teilt die Polizei mit. Die 23-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich trotz Schall- und Warnzeichen anderer Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und die Fahrerin oder den Fahrer des Pkw. Zeugen Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden.

red

