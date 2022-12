Freibad Edesbüttel erhält Millionenförderung vom Bund

Edesbüttel. Der Haushaltsausschuss des Bundestages fördert die Sanierung des Freibades in Edesbüttel mit 1,55 Millionen Euro. Das hat der niedersächsische LINKEN-Abgeordnete Victor Perli in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Die Samtgemeinde Isenbüttel hatte die Fördermittel beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt. „Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr ein Antrag aus dem Landkreis erfolgreich war. Die Förderung kommt einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk gleich“, sagte Perli.

Insgesamt hat der Haushaltsausschuss Fördermittel für Sportstätten und Kultureinrichtungen in Höhe von rund 457 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Aus dem ganzen Bundesgebiet sind 995 Förderanträge von Städten und Gemeinden eingereicht worden. „Die aktuelle Krise verschärft die Finanzprobleme der Kommunen. Das zeigt auch die Vielzahl der Anträge. Es ist wichtig, dass es überall im Land eine gute Versorgung mit Schwimmbädern, Sportstätten, Jugend- und Kultureinrichtungen gibt. Diese Investitionen sind auch ein Konjunkturprogramm für das Handwerk und den Bau“, so Perli.

red

