Kreis Gifhorn: Vollsperrung auf B188 bleibt doch länger

Gifhorn. Am Freitag sollte die Bundesstraße 188 nach Wochenlangen Bauarbeiten im Kreis Gifhorn wieder befahrbar sein. Nun bleibt sie doch länger gesperrt.

Die Bundesstraße 188 zwischen dem westlichen Gebiet des Landkreises Gifhorn und dem östlichsten Teil der Region Hannover bleibt doch noch länger gesperrt. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, dass die Vollsperrung der B188 bei Meinersen, zwischen Ahnsen und der Ampelkreuzung an der B214 (Kreuzkrug), nach wochenlangen Bauarbeiten am Freitagnachmittag wieder freigegeben soll. Dies kann aufgrund des hohen Krankenstandes der ausführenden Baufirma eingehalten werden. Voraussichtlich wird die Sperrung erst Anfang der kommenden Woche aufgehoben.

Danach stehen dann noch Markierungsarbeiten aus, die der Behörde zufolge zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, da die aktuellen Temperaturen zu niedrig sind. Das neue Radweg-Projekt zwischen Ahnsen und Warmse wird im neuen Jahr fortgesetzt, sobald die Wetterbedingungen besser sind. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung und den Radweg betragen etwa 2,9 Millionen Euro und werden vom Bund finanziert.

