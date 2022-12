Ingo Oschmann tritt in der Realschule Calberlah auf

Calberlah. Der Comedien Ingo Oschmann tritt am 21. Januar in der Aula der Realschule Calberlah auf. Eintrittskarten gibt es bereits für 16 Euro zu kaufen.

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Culturbalah gastiert Ingo Oschmann am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula der Realschule Calberlah, in der Schulstraße 3. Ingo Oschmann, die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld kommt mit seiner Live-Show „WUNDERBAR -Es ist ja so!“. Sein Programm ist jeden Abend anders und einzigartig. Jeder, der Ingo einmal live gesehen hat, lässt sich immer wieder gerne von ihm begeistern, heißt es in einer Pressemitteilung. Stand up Comedy, Zauberkunst, Improvisation, die 80er Jahre und so mancher Tiefgang sorgen für einen Abend der Spitzenklasse.

Kein anderer Comedykünstler schafft den Spagat zwischen Stand-up Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt wie Ingo Oschmann und begeistert durch diese exklusive Mischung sein Publikum immer wieder mit Leichtigkeit. „WUNDERBAR - Es ist ja so!“ ist ein wortreiches, magisches Programm, dass das Publikum in kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt. Denn Ingo hat nicht nur sein eigenes Genre erfunden, er verbreitet neben der Oschmann’schen „Wohlfühl-Unterhaltung“ noch eine Botschaft: „Lachen ohne Reue“.

Eintrittskarten sind für 16 Euro im Schuhhaus Salge sowie an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich. Sehr gern nimmt Annegret Langbein unter (05301)459 Reservierungen entgegen. Einlass ist um 19 Uhr.

