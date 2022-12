Verpuffung im Kreis Gifhorn sorgt für Garagenbrand – Verletzter

Großeinsatz am Freitagabend gegen 22 Uhr in Calberlah: Wegen eines Garagenbrandes, der einen Verletzten und zwei verbrannte Autos forderte, rückten fast 70 Feuerwehrkräfte aus. Im Geräteraum hinter der Doppelgarage kam es aus bislang ungeklärtem Grund zu einer Verpuffung und anschließend zu einem Feuer. Eine Gasflasche brachten die Feuerwehrleute ins Freie. Der verletzte Bewohner verbrannte sich bei den ersten Löschversuchen und kam sofort in eine Klinik. „Bei unserem Eintreffen war das Garagentor halb geöffnet und Feuer in der Garage. Sofort wurde der Mann versorgt, und die Löscharbeiten begannen“, berichtet Vize-Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Axel Lehner.

Mit mehreren C-Rohren wurde der Brand vom Garagentor aus und von der Rückseite am Geräteraum gelöscht. Die beiden Fahrzeuge sind total beschädigt, die Reifen platzten mit einem lauten Knall. Das Wohnhaus wurde durch den Rauch stark verräuchert, mit dem Hochleitungslüfter wurde der Rauch bekämpft. Im Wohnhaus wurde eine Katze gerettet. Die 68 Feuerwehrleute, darunter 16 unter Atemschutz, kamen aus Calberlah, Allerbüttel, Allenbüttel, Wettmershagen und etwas später noch aus Isenbüttel. Ein Rettungswagen stand ebenso bereit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenhöhe aufgenommen.

