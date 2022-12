Meine: Autofahrerin mit mehr als 3 Promille unterwegs

Meine. Die Polizei hat am Samstag eine 50-Jährige gestoppt. Sie hatte mehrere Beinahe-Unfälle verursacht. Der Grund schälte sich bei der Kontrolle heraus.

Die Polizei in Meine sucht Zeuginnen und Zeugen zu einer Alkoholfahrt, die sich am Samstag abgespielt hat. (Symbolbild)

Die Polizei aus Meine hat am Samstag gegen 18 Uhr eine Autofahrerin angehalten, die mit 3,1 Promille über die Landesstraße 321 zwischen Groß Schwülper und Meine fuhr. Wie die Gifhorner Polizei mitteilt, hatten am Samstag verschiedene Verkehrsteilnehmer mehrere Beinahe-Unfälle gemeldet. Demnach wäre ein Auto langsam und sehr unsicher unterwegs – und würde immer wieder in den Gegenverkehr fahren.

Polizisten versuchten im Anschluss, den in Richtung Meine fahrenden Pkw zu stoppen. Auf Haltesignale reagierte die Autofahrerin jedoch nicht. „Da sie mittig auf der Fahrbahn fuhr, war ein Überholen zunächst nicht möglich“, erklärt ein Polizeisprecher. Ein entgegenkommendes Auto musste dem Wagen der Frau ausweichen und dazu auf den Grünstreifen fahren.

Polizei kann Autofahrerin in Meine überholen und anhalten – Führerschein weg

In Meine gelang es den Beamten schließlich, die 50-Jährige zu überholen und anschließend zu stoppen. Bei der Kontrolle war eine Alkoholisierung der Frau offensichtlich. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Meine sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die dem Toyota der Frau ausweichen mussten. Hinweise gehen telefonisch an (05304) 91230.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de