„Weihnachtskonzert unter’m Tannenbaum“ in Barwedel

Auf dem Gelände hinter dem Feuerwehrhaus ertönten am vierten Adventssonntag die schönsten Weihnachtslieder. Unter dem Titel „Weihnachtskonzert unter’m Tannenbaum“, hatte der Musikzug der Feuerwehr Barwedel die Bevölkerung zu dem besonderen weihnachtlichen Konzert eingeladen.

Während sich die Mitglieder des Musikzuges unter dem Dach des Grillunterstandes ihre Konzertbühne errichtet hatten, konnten sich die Zuhörer im extra aufgestellten Zelt aufhalten. Die Feuerwehrmusiker mit ihren Weihnachtszipfelmützen, der mit Tannengrün und Lichterketten festlich herausgeputzte Grillunterstand sowie der beleuchtete Weihnachtsbaum sorgten für eine weihnachtliche Atmosphäre.„Endlich“, so Musikzugführer André Ladendorf, „endlich war es soweit. Nach zwei Jahren durch die Corona-Pandemie bedingte Weihnachtskonzertpause, dürfen wir wieder vor Publikum auftreten. Ein schönes Gefühl.“

Weihnachtslieder, die wohl jeder kennt

Und Dirigentin Silke Neumann ließ sich auch nicht lange bitten. Beherzt ergriff sie den Taktstock und dirigierte als erstes Weihnachtslied „Herbei, o ihr Gläubigen“. Es folgten weihnachtliche Ohrwürmer wie „White Christmas“ oder „Feliz Navidad“. Aber auch die bekannten „Alle Jahre wieder“, „Stille Nacht,...“, „Vom Himmel hoch...“, Tochter Zion“ oder „Kommet, ihr Hirten“ verfehlten ihre Wirkung nicht. Denn alle in die Nacht hinausschallenden Weihnachtslieder hatten eines gemeinsam: sie kündeten von der bevorstehenden Geburt des Christuskindes.

Diese Einstimmung auf das Weihnachtsfest erreichte schnell die gesamte Zuhörerschaft. So auch die zwei Potpourris-Medleys „Winter Wunderland“ mit amerikanischen Weihnachtstiteln sowie „Denn es weihnachtet sehr“ mit den klassischen Weihnachtsliedern. Die Feuerwehrmusiker spielten sich mit ihrer weihnachtlichen Blasmusik – mal getragen wie „Süßer die Glocken...“, mal beschwingt wie „Merry Christmas Everyone“ – in die Herzen ihres dankbaren Publikums, das mit starkem Applaus nicht geizte.

Besondere abendliche Atmosphäre inklusive Lebendigem Adventskalender

Konzertbesucherin Edda Kull brachte es auf den Punkt. „Das Weihnachtskonzert der Feuerwehrmusiker erfreut mich sehr“, sagte sie. „Es bringt uns Menschen so kurz vor dem Weihnachtsfest noch einmal zusammen, bevor dann jede und jeder wieder seine eigenen Wege geht.“ Und was noch in diese besondere abendliche Atmosphäre des vierten Advents passte, war die Beteiligung der Feuerwehr am „Lebendigen Adventskalender“. Der öffnete in der Konzertpause sein 18. Türchen. Ortsbrandmeister Kai Plankemann ließ es sich nicht nehmen, die Adventsgeschichte „Der kleine Tannenbaum“ vorzutragen. Das Weihnachtskonzert klang schließlich nach zwei Stunden mit dem wohl bekanntesten Weihnachtslied „O du fröhliche, o du selige...“ besinnlich aus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de