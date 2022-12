Gifhorn: Einbrecher stehlen Geräte und Alkohol aus Gaststätte

Gifhorn. Die Gifhorner Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Einbruch in der Innenstadt. Die Täter waren am Wochenende durch ein Fenster eingestiegen.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Gaststätte in Gifhorn eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Hauses am Kreisel zwischen Calberlaher Damm und Lehmweg. Dort stahlen sie Elektrogeräte und Alkoholika, um schließlich unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegengenommen.

red

