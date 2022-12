Müden: Auto fährt gegen Zaunpfosten – Fahrer verschwindet

Die Polizei in Meinersen ermittelt zu einer Unfallflucht, die sich am Montag in Müden zugetragen hat. Ein noch unbekannter Fahrer krachte mit seinem Wagen gegen 7.15 Uhr in einen Grundstückszaun. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein massiv gemauerter Zaunpfosten an der Straße Am Staugraben beschädigt.

Die Polizei vermutet, dass der Autofahrer „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ und bei der Glätte nach rechts von der Straße abkam. Laut einem Zeugen soll das Auto ein schwarz lackierter VW Polo älteren Baujahres sein – der Fahrer war demnach ein jüngerer Mann, der eine Kapuze trug.

Der Fahrer wartete am Unfallort, bis gegen 7.30 Uhr ein weiterer Mann hinzukam und beim Abtransport des Polo half. „Dieser ist hauptsächlich im Frontbereich erheblich beschädigt“, erklärt die Polizei. Der Mann hinterließ keine Personalien oder das Kennzeichen des Fahrzeugs.

Hinweise nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer (05372) 97850 entgegen.

red

