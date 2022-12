Gifhorner diskutieren über die Zukunft ihrer Stadt

50 Gifhornerinnen und Gifhorner kamen zu einem Bürgerforum im Dorfgemeinschaftshaus in Kästorf zusammen.

Rund 50 Gifhornerinnen und Gifhorner kamen am vergangenen Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus in Kästorf zusammen, um im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes über die Zukunft Gifhorns zu diskutieren. Dies teilte die Stadt Gifhorn in einer Pressemitteilung mit. Die Stadtverwaltung und das beauftragte Planungsbüro UmbauStadt hatten zum ersten Bürgerforum eingeladen, um den aktuellen ISEK-Prozess vorzustellen und mit den Teilnehmenden über verschiedene Fragestellungen zu diskutieren.

Die Teilnehmenden kamen aus fast allen Ortsteilen

Zu Beginn konnten die Bürgerinnen und Bürger sich auf einer Gifhorn-Karte verorten und Ihrer Meinung nach gute und verbesserungswürdige Orte in der Stadt markieren. Wie die Stadt Gifhorn berichtet, waren unter den Teilnehmenden Menschen aus fast allen Ortsteilen, darunter Jung und Alt. Als Positiv wurden auf der Karte insbesondere die verschiedenen Wasserflächen und die Innenstadt ausgewiesen, Verkehrsbereiche eher verbesserungswürdig.

Im Anschluss stellte das Planungsbüro verschiedene Statistiken zur Stadt vor und benannte zu den Themenbereichen Lebenswelten, Naturwelten, Wohnwelten und Arbeitswelten jeweils erste Thesen, über die dann diskutiert werden konnte. Ist Gifhorn längst keine idyllische Kleinstadt mehr, sondern aufstrebende Mittelstadt? Sollten die Wasserflächen in der Stadt besser erlebbar sein? Braucht es neue Wohnformen in der Stadt? Wie kann das Arbeitsumfeld noch attraktiver gestaltet werden? Die Ideen und Impulse waren vielfältig und fließen nun in den weiteren ISEK-Prozess ein, teilt die Stadt Gifhorn mit.

Ziel ist es ein Leitbild mit Zielen für die Stadtentwicklung zu definieren

Ziel der Stadt ist es, im Laufe des kommenden Jahres ein Leitbild mit Zielen für die Stadtentwicklung zu definieren, die Basis für konkrete Handlungsfelder und Projekte bilden können. Auf diese Weise will sich die Stadt für die Zukunft gut aufstellen. „Wir betreten mit dem ISEK und der dazugehörigen Bürgerbeteiligung Neuland, deswegen habe ich mich sehr über die rege Teilnahme gefreut. Es war ein spannender und konstruktiver Abend und ich sage Danke an alle Gifhornerinnen und Gifhorner, die ihre Eindrücke vor Ort und auch schon online mit uns geteilt haben.“, erklärt Stadtbaurat Oliver Bley.

Bis zum 31. Dezember läuft eine Onlineumfrage

Wer nicht dabei sein konnte, kann noch bis zum 31. Dezember online seine Meinung mitteilen. Unter isek.stadt-gifhorn.de stellt die Stadt eine Umfrage und eine interaktive Karte zur Verfügung, auf der Wünsche für Gifhorn gesammelt werden. Dort werden auch die Präsentationsunterlagen in Kürze zur Verfügung gestellt und es ist eine Anmeldung zum ISEK-Newsletter möglich, um regelmäßig über den Prozess und weiteren Beteiligungsmöglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.

red

