Helios Klinikum Gifhorn sammelt Spenden für Kinder in Uganda

Das Helios Klinikum Gifhorn unterstützt mit der Wunschbaumaktion in diesem Jahr den Freundeskreis für Christliche Sozialarbeit in Uganda. Gesammelt werden Spenden für den Bau einer neuen Klinik in Bunamae und Schulpatenschaften für Kinder. Das teilt das Helios Klinikum in einer Pressemitteilung mit.

Silke Schoenfisch arbeitet seit 25 Jahren als Pflegekraft im Aushilfspool des Helios Klinikum Gifhorn. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit setzt sie sich ehrenamtlich für die Menschen in Uganda ein. Der Schwerpunkt des Freundeskreises für Christliche Sozialarbeit in Uganda ist die Verbesserung der Lebensqualität und das Fördern der „Hilfe zur Selbsthilfe“ durch verschiedenste Projekte, heißt es in der Mitteilung des Klinikums weiter. „Beispiele zur Förderung sind die Vergabe von Mikrokrediten, Patenschaften von Kindern, Bau von Wasserabsicherung und vieles mehr. In diesem Jahr durfte ich zwei Kolleginnen aus der Zentralen Notaufnahme die Lage vor Ort näherbringen“, erzählt Schoenfisch.

Die Pflegekräfte Iris Jacob und Barbara Broszko hatten die Chance, diesen Oktober selbst nach Uganda zu reisen und dort Mitarbeitern des neuen Krankenhauses das Gipsen beizubringen. „Am meisten beeindruckt hat mich, dass das Projekt den Menschen vor Ort nicht einfach nur übergestülpt wird, sondern dass sie mit wenig finanzieller Unterstützung selbstständig an der Verbesserung ihrer Lebensqualität arbeiten können“, sagt Jacob.

Barbara Broszko hat eine Schulpatenschaft für ein Kind in Uganda übernommen

Wie das Helios Klinikum berichtet, hat Broszko eine Schulpatenschaft für ein Kind in Uganda übernommen. „Bei unserem Besuch durfte ich mein Patenkind kennenlernen. Sie lebt bei Ihrer Oma, weil der Vater verstorben und die Mutter abgewandert ist. Ihre Oma schafft es, die Grundversorgung sicherzustellen. Das Schulgeld kann sie jedoch nicht aufbringen“, so Broszko. Für 30 Euro im Monat darf das Mädchen die Schule besuchen, bekommt Kleidung und Verpflegung und alle Materialien, die sie für die Schule braucht.

Am Wunschbaum hängen Wunschzettel für Spenden und Patenschaften

Das Helios Klinikum Gifhorn begrüßt das Engagement der drei Mitarbeiterinnen aus der Zentralen Notaufnahme und hat sich daher entschieden, das Projekt durch einen Wunschbaum zu unterstützen. Am Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Gebäudes hängen Wunschzettel für Spenden und Patenschaften. „Da wir Krankenschwestern sind, liegt uns natürlich die Gesundheitsversorgung sehr am Herzen.

Wunschbaum im Eingangsbereich des Helios Klinikums Gifhorn. Foto: Helios Klinikum

Bisher wurden 12.375 Euro gesammelt

Mit den Spenden möchten wir den Klinikbau in einem Dorf namens Bunamae finanzieren. 7000 Menschen haben dort keinen Zugang zu medizinischer Versorgung“, sagt Schoenfisch. „Wir danken im Voraus allen Spenderinnen und Spendern und wünschen ein schönes Weihnachtsfest.“ Bisher wurden durch die Wunschbaumaktion im Klinikum bereits 12.375 Euro gesammelt. Spenden sind weiterhin möglich. Weitere Informationen dazu finden Interessierte unter https://www.butiru-freundeskreis.net.

