Ehrenamtliche unterstützen Azubis aus Gifhorn

Im Februar startete im Landkreis Gifhorn das Projekt „AzuBe“ Auszubildende Begleitung. „AzuBe“ hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen, eine staatlich anerkannte Ausbildung erfolgreich abzuschließen, eine dauerhafte Integration in Gifhorn zu erreichen und somit dem Fachkräftemangel in unserem Landkreis entgegenzuwirken, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutsche Angestellten-Akademie.

Ehrenamtliche unterstützen die Azubis auch bei sozialen Problemen

Die Begleitung erfolgt durch Ehrenamtliche, die durch Schulungen in ihrer Rolle gestärkt wurden und die Auszubildenden sowohl bei fachlichen Themen als auch bei sozialen Problemen unterstützen, Krisen und Brüche auffangen, um die Ausbildung nicht zu gefährden. Das Projekt wird gefördert vom Landkreis Gifhorn und dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Die Deutsche Angestellten Akademie DAA setzt das Projekt um. Kooperationspartner des Projekts sind die Jugendwerkstatt Gifhorn des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises, der Jugendmigrationsdienst der Caritas sowie die Kreisvolkshochschule Gifhorn.

Auf einer Transferveranstaltung im Gifhorner Rittersaal weist Josefin zum Felde, Leiterin der Stabsstelle Integration, Landkreis Gifhorn auf den akuten Fachkräftemangel hin, der sich in den nächsten Jahren auch im Landkreis Gifhorn weiter verstärken wird und betont damit die Wichtigkeit des Projekts. Nachdem Frau Anja Marzia vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit die die Ausbildungsmarktsituation im Landkreis Gifhorn schildert, auf dem mehr offene Ausbildungsstellen als Bewerber sich gegenüberstehen, stellen Kristin Horstmann und Jutta Nebig von der Deutsche Angestellten Akademie DAA die Projektergebnisse von „AzuBe“ vor.

Insgesamt werden 28 Auszubildende von 14 ehrenamtlich Tätigen begleitet. Die Auszubildenden, hauptsächlich aus Handwerks- und Pflegeberufen, sehen das Projekt „AzuBe“ als ihre Chance an, erfolgreich eine Ausbildung abzuschließen. Welche Hürden dabei zu bewältigen sind, zeigt Jutta Leinemann vom Landkreis Gifhorn eindrücklich auf und nennt Sprachbarrieren, andere Schulbildung aus den Herkunftsländer oder „dass einige Auszubildende in ihren Heimatländern nicht einmal die Möglichkeit gehabt haben eine Schule zu besuchen“. Dennoch stellten sich die Auszubildenden den Herausforderungen einer Berufsausbildung.

Für das Projekt werden noch weitere Freiwillige gesucht

Für die Weiterführung des Projekts werden noch weitere Freiwillige gesucht, aber auch die Suche nach einer Folgefinanzierung ist noch nicht abgeschlossen.

