Weyhausen. „Das Feuer an der OBS war keine vorsätzliche Brandstiftung“, meldet Samtgemeindebürgermeister Ehrhoff nach einem Gespräch mit der Kriminalpolizei.

Das Feuer zerstörte Teile der Fassade an der OBS Weyhausen und verursachte schwere Schäden durch Rauchgas.

Ergebnis der Kriminalpolizei Feuer an der Oberschule Weyhausen: Keine Brandstiftung

„Das Feuer an der OBS war keine vorsätzliche Brandstiftung“, meldet Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff nach einem Gespräch mit den Brandermittlern der Kriminalpolizei. Sie hatten heute morgen den Brandort untersucht und vor allem Zeugen befragt. Daraus ergaben sich offenbar keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat. Dies teilte die Samtgemeinde Boldecker Land in einer Pressemitteilung mit.

In einer Sondersitzung des Samtgemeinderats wurde Verwaltungsoberhaupt Dennis Ehrhoff von den Ratsmitgliedern gestern Abend ermächtigt, die Sanierungen der Oberschule und Grundschule schnellstmöglich in die Wege zu leiten, heißt es weiter. Wichtigster Tagesordnungspunkt der Sitzung war die Sanierung des nach dem Brand schwer beschädigten Schulzentrums in Weyhausen, wovon besonders die Christian-Albinus-Oberschule betroffen ist.

Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden

Bauamtsleiter Arthur Matis stellte den Ratsmitgliedern die bei einer Begehung am Vormittag festgestellten Schäden vor. „Wenn alles gut geht, können die Mensa, der Hort und die Grundschule am 9. Januar wieder starten.“ Eine genau bezifferte Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden.„Die Schäden im Aula-Bereich und Trakt A, erstes Obergeschoß sind immens“, gab Matis weiter an.

Ein von der Versicherung beauftragter Generalunternehmer solle die Sanierung durchführen. Ratsfrau Sabine Klopp fragte nach, inwieweit die Kosten für Interimslösungen von der Versicherung gedeckt seien. Diese Frage werde von der Verwaltung geklärt, es sei am heutigen Tage noch nicht möglich gewesen, dies mit der Versicherung zu klären, so Matis.

Einstimmig wurde der Samtgemeindebürgermeister ermächtigt, die Sanierung umzusetzen. Die Nachfrage von Jan Schwarz, wann denn mit einer Wieder-Eröffnung der Oberschule zu rechnen sei, gab Dennis Ehrhoff mit „garantiert in einem Jahr“ an. Doch wenn der D-Trakt weitgehend intakt sei, könne man sechs Klassen ohne weiteres dort beschulen.

red

