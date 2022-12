Wiederholt Unfälle auf Bundesstraße 4 im Kreis Gifhorn

Mehrfach ist es am Dienstag zu Kollisionen auf der Bundesstraße 4 im Kreis Gifhorn gekommen. Gegen 9. 30 Uhr fuhr zunächst ein 64-jähriger Mann mit seinem Wagen auf den Pkw einer 20-Jährigen auf, die an einer roten Ampel bei der Einmündung zur Braunschweiger Straße gebremst hatte, informiert die Polizei. Sie sowie eine Beifahrerin des Mannes wurden leicht verletzt. Das Auto des 64-Jährigen war nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen transportierte es fort. Der Verkehr wurde nach Angaben der Polizei nicht durch die Unfallaufnahme beeinträchtigt.

Etwa eine halbe Stunde später übersah ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Transporter an der „Ummerschen Kreuzung“ den Pkw einer 51-jährigen Frau und fuhr in ihn hinein. Der Pkw drehte sich um 180 Grad und kam am Straßenrand zum Stehen, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, allerdings entstand am Pkw ein Schaden von insgesamt 19.000 Euro.

red

