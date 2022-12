Wasserverband Gifhorn schließt zwischen den Feiertagen

Die Verwaltung des Wasserverbandes Gifhorn ist von Dienstag, 27. Dezember, bis zum Freitag, 30. Dezember, für den Publikumsverkehr geschlossen. Der technische Notdienst ist unter der bekannten Telefonnummer zu erreichen. Dies teilt der Wasserverband Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Auch das Katasteramt Gifhorn sowie alle weiteren Dienststellen der Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg des Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr für persönliche Besuche geschlossen. Wie das Katasteramt in einer Pressemitteilung berichtet, müssen Bürgerinnen und Bürger dennoch nicht auf Dienstleistungen verzichten. Sie erreichen das Katasteramt Gifhorn vom 27. Dezember bis 30. Dezember telefonisch zwischen 8 und 12 Uhr unter (05371)7248999 und per E-Mail an Katasteramt-GF@lgln.niedersachsen.de.

Amtliche Kartenauszüge der Katasterämter für Kreditanträge, Bauvoranfragen, Immobilienkäufe oder Ortspläne sowie amtliche digitale Geodaten zum Beispiel für Planungsvorhaben können jederzeit unter www.lgln.de / Services / Online-Anwendungen / Katasterkarten-online bezogen werden. Bodenrichtwerte sind unter immobilienmarkt.niedersachsen.de zu finden.

red

