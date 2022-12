Corona-Inzidenz im Landkreis Gifhorn steigt auf 442,9

Gifhorn. Die Corona-Inzidenz im Landkreis Gifhorn steigt. Innerhalb der letzten sieben Tage sind vier weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

In den letzten sieben Tagen haben sich 788 Menschen aus dem Landkreis Gifhorn mit dem Covid-19-Virus infiziert. Die 7-Tageinzidenz im Landkreis steigt damit von 395,1 (Stand: 16. Dezember) auf 442,9. Die Zahl der offiziell bestätigten Coronainfektionen ist damit auf 80.177 gestiegen, berichtet der Landkreis Gifhorn, basierend auf der Veröffentlichung des RKI (Stand: 22. Dezember). 449 mit Sars-Cov-2 infizierte Patienten sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Das sind 4 Todesfälle mehr als in der Woche zuvor. Von den mobilen Impfteams wurden 26.689 Menschen geimpft.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de