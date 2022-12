Gifhorner Busse fahren während der Feiertage nur eingeschränkt

Wie die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG) in einer Pressemitteilung mitteilt, verkehren die VLG-Busse während und zwischen den Feiertagen wie folgt: Am 24. Dezember und 31. Dezember läuft der Verkehr wie an Samstagen mit vorgezogenem Betriebsschluss zwischen 15 und 16 Uhr. Die nicht angebotenen Fahrten sind im Fahrplan gekennzeichnet. Am 24. Dezember werden morgens noch die Rückfahrten aus der Nachtschicht von VW durchgeführt.

Anruflinientaxen und Flexoverkehre sind an diese Tagen nicht im Einsatz. Am 25., 26. Dezember und 1. Januar läuft der Verkehr wie an Sonntagen. Bei den VW-Linien 150, 152 und 154 bis 159 werden vom 27.1 Dezember bis inklusive 6. Januar nur die Fahrten von und zur Normalschicht durchgeführt, das heißt Ankunft im Werk wäre gegen 7 Uhr, Rückfahrt gegen 16 Uhr, erklärt die VLG weiter.

Vom 2. Januar bis 6. Januar verkehrt zusätzlich die Linie 102/156 (Wesendorf – Gifhorn – VW-Werk) zusätzlich zu allen Schichtzeiten. Fahrgäste, die zwischen den Feiertagen am Schichtdienst VW teilnehmen und keine Fahrtmöglichkeit mit den Bussen haben, melden sich bitte direkt bei der VLG.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de