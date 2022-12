Unfall im Kreis Gifhorn – eine Frau im Krankenhaus

Brome. Zwei Pkw sind am Donnerstagmittag im Kreis Gifhorn miteinander kollidiert. Eine Frau brachte der Rettungsdienst anschließend in ein Krankenhaus.

In der Samtgemeinde Brome (Kreis Gifhorn) kollidierten am Donnerstagmittag zwei Pkw.

Aus noch ungeklärter Ursache sind am Donnerstagmittag zwei Pkw auf einer Kreuzung der Brechtorfer Straße in Eischott in der Samtgemeinde Brome kollidiert. Eines der beiden Autos verlor infolge des Unfalls Betriebsstoffe, die die Feuerwehr abstreute, um zu verhindern, dass sie in die Kanalisation gelangten, teilt ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Gifhorn mit. Außerdem entfernten die Einsatzkräfte Trümmerteile der Autos von der Straße.

Aus dem einen Pkw liefen nach dem Unfall Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr streute sie ab. Foto: Feuerwehr Gifhorn

Rettungskräfte brachten die Fahrerin des einen Pkws vorsorglich ins Krankenhaus, der andere unfallbeteiligte Fahrer blieb nach Angaben des Sprechers offenbar unverletzt. Während der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Brechtorfer Straße kurzzeitig. Da beide Fahrzeuge noch eingeschränkt fahrtüchtig waren, hoben sie die Vollsperrung jedoch bereits nach etwa 30 Minuten wieder auf. Den Schaden schätzten die Einsatzkräfte auf einige Tausend Euro. Die Polizei hat die Unfallermittlungen eingeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de