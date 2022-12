Silvester in Gifhorn: Das gilt beim Abbrennen von Pyrotechnik

Gifhorn. Wie die Stadt Gifhorn mitteilt, ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in der unmittelbaren Nähe von brandempfindlichen Gebäuden verboten.

Pyrotechnik an Silvester

Der Jahreswechsel steht vor der Tür. In diesem Zusammenhang weist die Stadt Gifhorn auf folgende Grundsätze hin, die generell bezüglich des Abbrennens von Pyrotechnik zu beachten sind. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Gifhorn heißt, ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlicher Gebäude oder Anlagen grundsätzlich nicht erlaubt.

Unter unmittelbarer Nähe ist ein Abstand von 300 m zu verstehen. Besonders brandempfindliche Gebäude sind beispielsweise Naturdenkmäler, Fachwerkhäuser und Reetdächer. Damit ist ein Feuerwerk zum Beispiel im Steinweg und rund um den Steinweg, in der Torstraße, der Celler Straße und im überwiegenden Teil des Ortsteils Winkel grundsätzlich nicht möglich, da hier mehrere Fachwerkhäuser stehen und somit die erforderlichen Abstände nicht mehr eingehalten werden können, heißt es in der Mitteilung weiter.

red

