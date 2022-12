An den Weihnachtstagen bleiben die Gifhorner Backstuben zu

Frische, knusperige Brötchen dürfen eigentlich bei keinem Festtags-Frühstück fehlen. Das gilt auch für die Weihnachtstage. Wer nicht auf frische Brötchen und leckeren Kuchen verzichten möchte, dem verrät unsere Aufstellung, welche Bäckerei-Filialen vor Weihnachten und dem Jahreswechsel wie geöffnet haben. An den Feiertagen selbst bleiben überall die Öfen aus.

Die Bäckerei Lüdde in Kästorf sowie die Bäckerei und Konditorei Pöthig auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn öffnen an Heiligabend und Silvester jeweils von 6 bis 12 Uhr. In beiden Betrieben bleiben an den Feiertagen die Öfen aus und die Geschäfte geschlossen.

Bäckerei Hacke in Meinersen hat an Heiligabend geöffnet

Die Bäckerei Hacke in Meinersen und Ahnsen hat an Heiligabend und Silvester von 5.30 bis 11 Uhr geöffnet und gönnt ihrem Personal an allen Feiertagen eine Pause. Gleiches gilt für die Filiale der Meisterbäckerei Steinecke im Foyer des Gifhorner Kauflands. Frische Backwaren gibt es dort an Heiligabend und Silvester von 7 bis 14 Uhr.

Frühaufsteher sind bei der Mühlenbäckerei Grete in Hillerse goldrichtig. Das Geschäft ist an Heiligabend und Silvester zwischen 5 und 12 Uhr geöffnet. Auch Sanders Backstube in Groß Schwülper öffnet an Heiligabend und Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Der Löwenbäcker im Rewe-Markt in Meine und im Netto-Markt in Calberlah hat Heiligabend von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für Silvester, wo die Filiale in Calberlah jedoch bereits um 6.30 Uhr ihre Pforte öffnet.

Bei der Heidebäckerei Meyer sind an den Feiertagen alle Filialen geschlossen

Bei der Heidebäckerei Meyer sind an Weihnachten und Neujahr alle Filialen im Landkreis geschlossen. Folgende Öffnungszeiten gelten an Heiligabend und Silvester: Hüüs Hoff in Wahrenholz von 5.30 bis 12 Uhr (Silvester bis 13 Uhr), Café Magie in Meine von 5 bis 12 Uhr (Silvester bis 13 Uhr), Café Magie in Leiferde, Triangel und im Steinweg in Gifhorn von 6 bis 12 Uhr (Silvester 13 Uhr).

Die Meyer-Filialen in den Rewe-Märkten in Isenbüttel, Calberlah, Meinersen, Wittingen, Brome und Gifhorn, Magdeburger Ring sind am 24. Dezember von 6 bis 13 Uhr und am 31. Dezember von 6 bis 14 Uhr geöffnet. Die Filialen im Familia-Markt in Gifhorn und in den Edeka-Märkten in Weyhausen, Wesendorf und Jembke sind wir die Supermärkte an Heiligabend von 5.30 bis 13 Uhr und an Silvester bis 14 Uhr für ihre Kunden da. Die Filiale in Adenbüttel gehen an beiden Tagen von 6 bis 12 Uhr Backwaren über den Tresen.

Auch bei der Bäckerei Leifert gibt es an den Feiertagen keine frischen Brötchen. Auch an Heiligabend und Silvester ist in den Leifert-Filialen zwischen 13 und 14 Uhr Feierabend. Die Bäckerei Twelkemeyer in Brome hat an beiden Tagen jeweils von 5 bis 12 Uhr geöffnet. Auch die Filialen der Bäckerei Cadera arbeiten an Heiligabend und Silvester mit verkürzten Öffnungszeiten: Am Steinweg in Gifhorn ( 6 bis 12 Uhr), in der Klanze in Weyhausen (6 bis 13 Uhr) und in Wesendorf (6.30 bis 12 Uhr). Gleiches gilt für die Bäckerei Claus in Isenbüttel, die an Heiligabend (6.30 bis 11 Uhr) und Silvester (5.30 bis 11 Uhr) nur eingeschränkt geöffnet hat.

