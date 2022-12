Schwülper: Frau verliert Hochzeitsring – Polizei überrascht sie

Ihren Hochzeitsring und ihren Verlobungsring hat eine Frau aus den Niederlanden an einer Tankstelle in Schwülper verloren. Die Polizei fand beide wieder (Symbolfoto).

Über ein Weihnachtsgeschenk der anderen Art kann sich jetzt eine Niederländerin freuen. Sie befand sich in der zweiten Dezemberwoche mit ihrem Mann auf der Durchreise und tankte an einer Tankstelle in Schwülper. Vermutlich beim Aussteigen verlor sie ihren Verlobungs- und den Ehering, bemerkte dies etwa 30 Minuten später, schon wieder auf der Autobahn. Eine Rückkehr und Nachfrage beim Personal der Tankstelle ergab, dass die Ringe dort nicht abgegeben wurden.

Zurück in Holland wandte sich die Frau an die Polizei Meine und bat um Hilfe. Ihr ging es nicht nur um den materiellen Wert der Ringe, sondern auch um die verbundenen Erinnerungen. Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Verlustortes konnten die Beamten der Polizei Meine, unter anderem aufgrund der Videoüberwachung der Tankstelle, den Finder der Ringe ermitteln. Bei einer Befragung übergab er am Donnerstag die Ringe an die Beamten. Die umgehend informierte Niederländerin freute sich sehr über diese Nachricht und will die Ringe persönlich abholen.

red

