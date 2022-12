Groß Schwülper. Nils Wogram und Mathias Claus treten am 30. Dezember in Groß Schwülper auf. Das Publikum freut sich auf eine Mischung aus Swing und Contemporary Jazz.

Kulturverein Papenteich Jazz-Duo spielt ein Konzert in Groß Schwülper

Die Jazz-Musiker Nils Wogram und Mathias Claus treten am Freitag 30. Dezember um 18 Uhr und 20.30 Uhr im Bürgerhaus Groß Schwülper, in der Hauptstraße 18, auf. Tickets für das Doppelkonzert sind ab sofort über kulturverein-papenteich.de erhältlich.

Nils Wogram, Jazzposaunist und Träger des Jazz Echos und des deutschen Jazzpreises, gründete vor 15 Jahren mit Mathias Claus, Jazzpianist, ein lokales Jazz Duo. Dieses Jahr tritt das Duo zum fünfzigsten Geburtstag von Nils Wogram in seinem Geburtsort Groß Schwülper auf. Das eingefleischte Stammpublikum der Konzertreihe liebt die Mischung aus Swing und Contemporary Jazz, garniert mit herzerfrischender Moderation und manchen Schmunzelgeschichten der Jazzwelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Musiker. Neu ist die Erweiterung durch Gesang mit neuzeitlichen Liedern von Jamie Cullum, Jacob Collier oder Dianne Reeves in eigenwilligen Arrangements die auch moderne elektronische Sounds und Studiotechnik einbeziehen.

Alle Informationen zu der Veranstaltung finden Interessierte unter https://www.kulturverein-papenteich.de/veranstaltungen-raster/jazzduo/.

