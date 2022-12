Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Schwülper im Kreis Gifhorn

Gifhorn. Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich im Landkreis Gifhorn in Schwülper ereignet. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 23. Dezember, gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Schunterstraße mit der Hafenstraße in der Gemeinde Schwülper, Ortsteil Walle im Landkreis Gifhorn. Ein aus Groß Schwülper kommendes Fahrzeug kollidierte seitlich mit einem weiteren Pkw, dabei wurden zwei Personen verletzt und im Verlauf des Einsatzes durch den Rettungsdienst versorgt, so die Feuerwehr.

Die alarmierten Feuerwehren aus Rothemühle/Walle und Groß Schwülper führte die Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr durch und konnten zeitnah wieder einrücken, heißt es weiter.

