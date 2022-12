,,Spargeltheater Walle’’ plant eine neue Spielzeit im März 2023

Das Spargeltheater Walle tischte im Oktober 2020 in der Gaststätte Zum Schuntertal ein turbulentes "Dinner for five" auf. Der Kartenvorverkauf für die neue Spielzeit beginnt im Januar.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause plant das „Spargeltheater Walle“ wieder eine Spielzeit vom 16. bis 24. März 2023 mit dem Stück „Der alte Mann und das Miststück“ von Werner Landauer. „Jan lebt alleine und zurückgezogen auf einem Leuchtturm in der Ostsee. Er ist froh dort zu sein, in Einsamkeit, denn mit dem Leben an Land kommt er nicht zurecht. Doch dann stolpert Ina unverhofft in Jans Leben, eine Touristin, die er nicht so schnell wieder los wird…“, fasst Pascal Roloff vom MTV Walle das Stück zusammen.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 28. Januar

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 28. Januar 2023 von 10 bis 12 Uhr im Sportzentrum des MTV Walle statt, danach immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr im Geschäftszimmer des MTV Walle. Derzeit geplante Aufführungstermine: 16. bis 19. März 2023 sowie 23. und 24. März 2023. Das berichtet der MTV Walle in einer Pressemitteilung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de