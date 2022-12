Hospizhaus Gifhorn erhält ein neues E-Piano

Mit finanzieller Unterstützung der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg beheimatet das Gifhorner Hospizhaus seit Kurzem ein elektronisches Piano. Dieses steht sowohl den Bewohnerinnen und Bewohner, als auch Gästen zur Verfügung und sorgt bereits seit einigen Tagen für ein stimmungsvolles Ambiente in der Lindenstraße, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

„Das E-Piano bereichert unser Angebot ungemein. Musik ist ein enorm verbindendes Element und schafft Räume, um zu verweilen oder die Gedanken schweifen zu lassen. Selbstverständlich stiftet das Instrument auch Frohsinn und besonders zur Weihnachtszeit eine ungemein gemütliche Atmosphäre in unserem Haus“, sagt Pflegedienstleisterin Katrin Böhme.

,,Das E-Piano bietet einen Mehrwert für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hospizhauses’’

„Wir sind seit Langem eng mit der Gifhorner Hospizarbeit verbunden und nutzen unsere Mittel zielgerichtet, um den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeitenden und Gästen Mehrwerte zu ermöglichen. Ich bin schon jetzt überzeugt, dass uns dies mit dem E-Piano wieder einmal gelungen ist“, sagt Lutz Bachmann, Vorstand der Stiftergemeinschaft der Sparkasse.

Die Maxime des Hospizhauses Gifhorn steht für ein würdevolles und von Achtsamkeit geprägtes Leben bis zuletzt. Den Hospizgästen sowie deren An- und Zugehörigen wird eine wohnortnahe Betreuung und Versorgung in einem bekannten Umfeld geboten. Hinzu kommt auch ein palliatives Zentrum für alle Belange der ambulanten und stationären palliativmedizinischen und der hospizlichen Versorgung – alles in der Gifhorner Innenstadt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

red

