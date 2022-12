LSW spendet 3000 Euro an Gifhorner Tafel

Gifhorn. 2022 stellt die LSW das Thema ,,Soziales Engagement - Essen für Bedürftige’’ in den Fokus und spendet 3000 Euro an die Tafeln Gifhorn und Wolfsburg.

Es ist schon Tradition - Spenden statt Schenken - die LSW Holding GmbH & Co. KG (LSW) verzichtete auch im Jahr 2022 auf Geschenke zu Weihnachten. Stattdessen unterstützt der Energieversorger besondere Projekte oder Initiativen in der Region mit einer Spende, heißt es in einer Pressemitteilung der LSW.

Die Lebensmittelspenden sind deutlich zurückgegangen

2022 stellt das Unternehmen das Thema „Soziales Engagement - Essen für Bedürftige“ in den Fokus der Spendenaktion zu Weihnachten. „Die Tafeln stehen vor noch nie in der Form da gewesenen Herausforderungen. Die Zahl der Bedürftigen hat sich oftmals verdoppelt, hingegen sind die Lebensmittelspenden deutlich zurückgegangen“, so LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach. Um dieses Engagement zu würdigen, überreichten Sybille Schönbach und LSW-Geschäftsführer Dr. Frank Kästner der Vereinsvorsitzenden Edeltraud Sack, Tafel Gifhorn e. V., sowie Detlef Conradt, Vorstandsmitglied und Schriftführer Wolfsburger Tafel e. V., symbolisch Spendenschecks in Höhe von jeweils 3000 Euro.

Corona, Ukrainekrieg, steigenden Lebensmittelpreise: Der Unterstützungsbedarf steigt

Die Tafel in Gifhorn und Wolfsburg öffnen seit vielen Jahren ihre Türen. „Das Rückgrat bilden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Sie sorgen dafür, dass qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die sonst vernichtet werden würden, sozial und wirtschaftlich Benachteiligte unterstützen“, honoriert Dr. Kästner die selbstlose Arbeit der Tafeln. „Der Unterstützungsbedarf ist durch Corona, Ukrainekrieg, steigende Lebensmittelpreise nochmals drastisch gestiegen,“ erläutert Sack. „Wir sehen, dass nun auch vermehrt Menschen unsere Hilfe nehmen, die sonst ihren Lebensunterhalt knapp selbst bestreiten konnten“, berichtet die Gifhorner Vereinsvorsitzende weiter.

Mehr als 2000 Menschen nehmen die Hilfe der Tafeln in Gifhorn und Wolfsburg in Anspruch

Aktuell kommen in Wolfsburg und Gifhorn weit mehr als 2000 Kunden regelmäßig zu den Tafeln, mit steigender Tendenz. „Die Tafeln finanzieren sich fast ausschließlich aus Spenden und die Anforderungen an die Organisation steigen stetig. Deshalb ist Hilfe in jeglicher Form willkommen, sei es durch persönliches Engagement, Sach- oder Geldspenden“, appelliert Vereinsvorsitzende Brigitte Lotz von der Wolfsburger Tafel e. V. „Die Spende der LSW ist für alle Beteiligten zugleich Anerkennung und Motivation“, so die Wolfsburger Vereinsvorsitzende.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de