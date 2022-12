Singgemeinschaft Isenbüttel gründet einen Projektchor

Die Singgemeinschaft Isenbüttel feiert im kommenden Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass will der Chor gemeinsam mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode und einer Sopran-Solistin am 3. Dezember in der St. Marienkirche das Oratorium „The Peacemakers“ auf die Bühne bringen. Dafür wird ein Projektchor gegründet, für den noch Mitstreiter gesucht werden.

Bei der Auswahl des Glanzlichts für das besondere Jubiläum ist die Wahl von Chordirektor Horst Hinze ganz bewusst auf das zeitgenössische Chorwerk aus der Feder von Karl Jenkins gefallen. „Es passt in diese bewegte Zeit und ist etwa mit indianischen, indischen und gregorianischen Klängen musikalisch vielseitig und attraktiv“, sagte Hinze. Das Oratorium vertont Worte des Friedens von Personen wie Gandhi, Nelson Mandela und Martin Luther King sowie andere inspirierende Aussprüche von Mutter Teresa, Albert Schweitzer, Anne Frank und dem Dalai Lama.

Das Chorprojekt startet am 10. Januar

Das Projekt ist durchaus eine Herausforderung, denn die Auswirkungen der Pandemie sind auch am zweitältesten Chor im Landkreis nicht spurlos vorbei gegangen. Auch wenn es personell wieder aufwärts geht und einige Lücken geschlossen werden konnten, wie beim Adventskonzert sichtbar wurde: Männerstimmen sind aktuell noch Mangelware. Deshalb sind beim Projektchor, der am 10. Januar starten soll, vor allem Männer gefragt. „Gerne mit Chor- und Gesangserfahrung“, sagte Vereinsvorsitzende Kristina Schulz. Aber auch weibliche Stimmen sind willkommen.

Die Proben finden immer dienstags von 20 bis 22 Uhr statt

Wer Teil des Ensembles sein will, das mit einem knappen Jahr Vorlauf das abendfüllende Stück der Weltmusik einstudieren wird, muss nicht in den Verein eintreten. „Bis auf 20 Euro für die Noten, entstehen den neuen Sängern keine Kosten“, betonte Schulz. Allerdings sollten die Mitglieder des Projektchores die Bereitschaft mitbringen, regelmäßig an den wöchentlichen Proben sowie an zwei Probenwochenenden teilzunehmen. Die Proben finden immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Gemeindehaus in Isenbüttel statt.

Mit dem Vorhaben setzt die Singgemeinschaft die Tradition fort, Jubiläen mit besonderen Konzertereignissen musikalisch zu feiern. „Sicher schwingt auch die Hoffnung mit, dass wir über den Projektchor hinaus neue Mitglieder an uns binden können“, sagte Schulz. Aktuell zählt der Chor rund 60 Singende zwischen 18 und 80 Jahren. Wer beim Projektchor dabei sein möchte, der sollte sich per Mail unter: vorstand@singen-isenbuettel.de anmelden.

