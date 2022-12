Gifhorner Verein ,,Helfen vor Ort e.V.’’ erhält 8000 Euro

8000 Euro in zwei Tagen – so eine große Spendensumme kam beim diesjährigen Schlossmarkt zum Advent zusammen. „Ich freue mich sehr darüber, dass diese Summe zusammengekommen ist. Ok, ein wenig habe ich dazu beigesteuert, damit dieser runde Spendenbetrag an Helfen vor Ort überreicht werden kann“, freut sich Landrat Tobias Heilmann. „Das Schöne daran ist, dass der gesamte Betrag für einen guten Zweck bestimmt ist.“ Diesen erläuterte Nina Siebert, Vorsitzende des Vereins Helfen vor Ort. „Die Einnahmen vom Schlossmarkt sind in unsere Weihnachtsaktion geflossen. Damit haben wir bedürftigen Kindern, Senioren und Obdachlosen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ihnen eine kleine Freude bereitet.“ Sie haben bis Weihnachten ein Päckchen mit nützlichen und süßen Überraschungen erhalten.

Wie der Landkreis Gifhorn berichtet, spielte in diesem Jahr das Wetter mit. Die Sonne ließ sich blicken und es war kühl und trocken. Die Besucherinnen und Besucher konnten den ersten Glühwein genießen und beim Bummeln an den vielen unterschiedlichen Ständen, die sich auf dem Schlossvorhof und auf dem Schlossinnenhof präsentierten, ihre Weihnachtseinkäufe tätigen. „Das besondere an unserem Weihnachtsmarkt ist die wunderschöne und einmalige Atmosphäre, wenn alle Kerzen in den Fenstern leuchten und der Schlosshof mit den geschmückten Ständen in weihnachtlichem Licht erstrahlt“, beschreibt Jutta Müller-Bernhard vom Organisationsteam des Schlossmarktes.

Der nächste Schlossmarkt findet am 2. und 3. Dezember 2023 statt

„Großen Dank möchte ich an alle Beteiligten aussprechen. An die Helferinnen und Helfer aus meinem Team, aber auch an die vielen Ausstellerinnen und Aussteller, die vielen Musikgruppen und an die DRKKreisgruppe Gifhorn e.V., die diesen Schlossmarkt zum Advent erst möglich und besonders machten – vielen Dank für dieses tolle Engagement. Und den Weihnachtsmann mit seinen Wichteln möchte ich nicht vergessen, das ist auch immer ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein“, schmunzelt Tobias Heilmann. Alle Beteiligten freuen sich schon auf den nächsten Schlossmarkt zum Advent am 2. und 3. Dezember 2023.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de