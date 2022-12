Diebe stehlen Schaf von Weide bei Rühen – Polizei sucht Zeugen

Kurioser Diebstahl im Landkreis Gifhorn: Zwischen dem 23. und 27. Dezember haben Unbekannte ein Schaf von einer Weide bei Rühen gestohlen. Die Weide befindet sich an einem Feldweg hinter dem Kanal in Richtung Grafhorst, unweit der Bundesstraße 244.

Wegen der Größe des Schafes – das Tier ist etwa 150 Kilogramm schwer – geht die Polizei davon aus, dass die Täter mindestens zu zweit agiert und das Schaf mithilfe eines Fahrzeugs abtransportiert haben. Der Diebstahl fiel nachmittags gegen 16 Uhr auf.

Von der B244 sind die Weide und der Feldweg gut einzusehen, weshalb die Polizei in Brome hofft, dass Zeugen etwas beobachtet haben könnten. Telefonische Hinweise gehen an (05833) 955500.

Wittingen: Einbruchdiebstahl in Reitanlage – Zeugen gesucht

Mindestens ein Unbekannter ist in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember in die Anlage des Reitvereins Wittingen eingebrochen und hat diverse Reit- und Pferdesachen gestohlen. „Aufgrund der Vorgehensweise ist nicht auszuschließen, dass der Täter sich im Reitverein ausgekannt haben könnte“, erklärt die Gifhorner Polizei.

Auch in diesem (tierischem) Fall ermitteln Beamte der Polizeistation Brome – und bitten Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Verbleib von Outdoordecken der Marke Horseware in den Farben Blau und Rot, zu einem roten HeuToy, einem Leder-Kappzaun, einem Reithelm der Marke Uvex und einem Halfter von Eskadron machen können, sich telefonisch unter (05833) 955500 zu melden. Eventuell werden oder wurden diese Gegenstände zum Verkauf angeboten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

Zwischen Knesebeck und Transvaal: Mit Tempo 127 durch die Siebziger-Zone

Am späten Mittwochvormittag haben Beamte des Polizeikommissariats Wittingen eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 29 zwischen Knesebeck und Transvaal durchgeführt. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern.

Innerhalb von zwei Stunden wurden insgesamt acht Fahrzeugführer beobachtet, die deutlich zu schnell waren. „Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Uelzen, der mit 127 km/h in die Messstelle einfuhr“, berichtet die Polizei. Den Autofahrer erwarte nun „ein empfindliches Bußgeld“ in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizei Wittingen kündigt weitere Geschwindigkeitskontrollen an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de