Meine: Unbekannte stehlen Geschwindigkeitsmessgerät

Meine. Die Meiner Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Diebstahl. Das Gerät erhob Daten an der Straße Am Gymnasium.

Die Polizei in Meine sucht Zeuginnen oder Zeugen zu einem Diebstahl. Ein Geschwindigkeitsmessgerät ist verschwunden. Dieses war Polizei-Angaben zufolge in der Straße Am Gymnasium an einem Verkehrszeichen angebracht und diente der Datenerhebung.

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum vom 7. Dezember, 11.30 Uhr, bis 14. Dezember, 12.50 Uhr. Hinweise gehen an die Polizei in Meine unter (05304) 91230.

